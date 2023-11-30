Губерниев — о дисквалификации Галактионова и Баринова: Это всем урок, что нужно быть острожным в высказываниях

Известный комментаторотреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренерана два матча за критику судейства после матча 16-го тура РПЛ с(3:3).

«КДК виднее в данной ситуации. Естественно, здесь нужно глубоко симпатичному мне тренеру "Локомотива" быть сдержанней в своих эмоциях. Два матча — значит, КДК верит в Галактионова. Но тем не менее это будет чувствительная история, потому что дисквалификация начнет действовать с матча против "Зенита". Вполне соизмеримое наказание, с моей точки зрения. Это всем урок, что нужно быть острожным в высказываниях.

По Баринову могу сказать то же самое. Если бы он высказался похлеще, то получил бы дисквалификацию на два матча. А так — 1+1. С "Зенитом" не сыграет. Люди перед важнейшим матчем дали волю эмоциям», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

После 16-и туров в РПЛ «Локомотив» занимает 8-е место в таблице с 25-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» сыграют с «Зенитом» 3-го декабря.