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    Источник: Галактионов дисквалифицирован на 2 игры по решению КДК РФС

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дисквалификан после критики в адрес судейства. Об этом сообщает Чемпионат.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза принял это решение после флеш-интервью Галактионова, где специалист использовал нецензурные слова в адрес судейства.

    Напомним, что в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) случилось несколько спорных решений, которыми остались недовольны «железнодорожники».

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