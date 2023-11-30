Источник: Галактионов дисквалифицирован на 2 игры по решению КДК РФС

Главный тренердисквалификан после критики в адрес судейства. Об этом сообщает Чемпионат.

Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза принял это решение после флеш-интервью Галактионова, где специалист использовал нецензурные слова в адрес судейства.

Напомним, что в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) случилось несколько спорных решений, которыми остались недовольны «железнодорожники».

После 16-и туров в РПЛ «Локомотив» занимает 8-е место в таблице с 25-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» сыграют с «Зенитом» 3-го декабря.