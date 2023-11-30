В 20:45 30.11.2023 АЕК Афины и Брайтон энд Хоув Альбион начнут матч в группе B Лиги Европы.

АЕК Афины — Брайтон энд Хоув Альбион

Последний матч между собой: Брайтон энд Хоув Альбион — АЕК Афины 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «АЕК Афины» — «Брайтон энд Хоув Альбион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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