Зиньковский: Сейчас чувствую себя в «Спартаке» более уверенно

Хавбек «Спартака»высказался о своем игровом времени.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист проводит на поле в среднем чуть более тайма за матч.

«Я стал чаще играть? Мы обсуждали с Абаскалем мое игровое время и перед началом чемпионата, и уже по ходу сезона. У нас немного поменялась схема, уже матчей пять так провели. За исключением игр с "Факелом" и "Локомотивом", где было удаление, и у меня, и у команды все складывается хорошо. Даже в таком тяжелом матче, как с "Балтикой", нужно было показать характер и победить.

Что касается характера, то это относится и к месту в составе. В "Спартаке" за него надо бороться и доказывать. Чувствую сейчас себя более уверенно в команде», — сказал Зиньковский Sport24.

Ранее «Спартак» в РПЛ победил в гостях «Балтику» со счетом 2:0.