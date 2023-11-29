ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арман ЦарукянИнтригующий бой Дариуша с Царукяном, возвращение Фигередо. Анонс карда UFC Austin
    Все новости спорта

    Зиньковский: Сейчас чувствую себя в «Спартаке» более уверенно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своем игровом времени.

    Антон Зиньковский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Зиньковский

    В нынешнем сезоне 27-летний футболист проводит на поле в среднем чуть более тайма за матч.

    «Я стал чаще играть? Мы обсуждали с Абаскалем мое игровое время и перед началом чемпионата, и уже по ходу сезона. У нас немного поменялась схема, уже матчей пять так провели. За исключением игр с "Факелом" и "Локомотивом", где было удаление, и у меня, и у команды все складывается хорошо. Даже в таком тяжелом матче, как с "Балтикой", нужно было показать характер и победить.

    Что касается характера, то это относится и к месту в составе. В "Спартаке" за него надо бороться и доказывать. Чувствую сейчас себя более уверенно в команде», — сказал Зиньковский Sport24.

    Ранее «Спартак» в РПЛ победил в гостях «Балтику» со счетом 2:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Тут не стоит ждать много забитых голов
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Команды в упорной борьбе не выявят сильнейшего
  • «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Оформит ли «Арсенал» выход в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Арсенал» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бавария — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шериф — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — ЛАСК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Марсель — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры