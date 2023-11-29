В 03:30 29.11.2023 Васко да Гама и Коринтианс начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Васко да Гама — Коринтианс

Последний матч между собой: Коринтианс — Васко да Гама 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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