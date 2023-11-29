ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах
  • 15:34
    • «Оренбург» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч Кубка России
    Все новости спорта

    Ван Дейк: Александер-Арнольд — совершенный игрок

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о футболисте мерсисайдцев Тренте Александер-Арнольде.

    Трент Александер-Арнольд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Трент Александер-Арнольд

    «Он многое предлагает нам в обороне, в том числе в те моменты, когда мы владеем мячом. Трент обладает особенными качествами, он совершенный игрок. Он должен продолжать делать то, что делает, продолжать совершенствоваться, поддерживать те высокие стандарты, который он предъявляет к самому себе и которые мы все предъявляем к нему.

    Он провёл хороший матч с "Манчестер Сити", играя против одного из лучших на данный момент вингеров Жереми Доку», — приводит слова ван Дейка This is Anfield.

    В текущем сезоне 25-летний Александер-Арнольд сыграл 11 встреч в АПЛ, забил один мяч и сделал один ассист.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Тут не стоит ждать много забитых голов
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Команды в упорной борьбе не выявят сильнейшего
  • «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Оформит ли «Арсенал» выход в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Арсенал» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бавария — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шериф — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — ЛАСК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры