Ван Дейк: Александер-Арнольд — совершенный игрок

Капитан «Ливерпуля»высказался о футболисте мерсисайдцев

«Он многое предлагает нам в обороне, в том числе в те моменты, когда мы владеем мячом. Трент обладает особенными качествами, он совершенный игрок. Он должен продолжать делать то, что делает, продолжать совершенствоваться, поддерживать те высокие стандарты, который он предъявляет к самому себе и которые мы все предъявляем к нему.

Он провёл хороший матч с "Манчестер Сити", играя против одного из лучших на данный момент вингеров Жереми Доку», — приводит слова ван Дейка This is Anfield.

В текущем сезоне 25-летний Александер-Арнольд сыграл 11 встреч в АПЛ, забил один мяч и сделал один ассист.