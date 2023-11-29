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    Агент: Испания — идеальный вариант для Тюкавина

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    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что у игрока есть предложения из Европы.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Ранее появилась информация о том, что в переходе Тюкавина заинтересованы два европейских клуба.

    «Больше. Но я считаю, что предложение — это когда в клуб приходит бумага. И обратите внимание, что в Европе почти все трансферы происходят летом. У них зимой нет такой паузы, чтобы футболист мог набрать форму — там сразу два матча в неделю.

    Ну и нужно учитывать, что некоторые европейские страны не готовы совершать сделки с российскими клубами. Сейчас напряжение вроде чуть-чуть спадает.

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    • Испания — идеальный вариант. Германия и Италия тоже хорошо подходят. С Англией сложнее — требуется либо играть за сборную, либо получать визу "особый талант".

    В национальной команде Костя дебютировал, но там у него еще всё впереди. А вот визу вполне мог бы получить, потому что у него 100+ матчей и 30+ голов к 21 году», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

    В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 16 матчей, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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