Агент: Испания — идеальный вариант для Тюкавина

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо», заявил, что у игрока есть предложения из Европы.

Ранее появилась информация о том, что в переходе Тюкавина заинтересованы два европейских клуба.

«Больше. Но я считаю, что предложение — это когда в клуб приходит бумага. И обратите внимание, что в Европе почти все трансферы происходят летом. У них зимой нет такой паузы, чтобы футболист мог набрать форму — там сразу два матча в неделю.

Ну и нужно учитывать, что некоторые европейские страны не готовы совершать сделки с российскими клубами. Сейчас напряжение вроде чуть-чуть спадает.

Испания — идеальный вариант. Германия и Италия тоже хорошо подходят. С Англией сложнее — требуется либо играть за сборную, либо получать визу "особый талант".

В национальной команде Костя дебютировал, но там у него еще всё впереди. А вот визу вполне мог бы получить, потому что у него 100+ матчей и 30+ голов к 21 году», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 16 матчей, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.