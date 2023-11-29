Алиссон и Жота получили травмы и пропустят несколько туров

В матче 13-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» получили травмы два ключевых футболиста «Ливерпуля»:

«Они оба выбыли. С Алиссоном все немного получше, так что посмотрим. Нет, ни завтра, ни в воскресенье, ни через неделю, скорее всего, его с нами не будет, но после этого все должно быть в порядке. Диогу потребуется чуть больше времени. Я не знаю точно, сколько, но травма у него несколько серьезнее. Посмотрим», — сообщил на официальном сайте главный тренер «Ливерупля» Юрген Клопп.

Напомним, что матч «Ман Сити» — «Ливерпуль» завершился вничью со счетом 1:1. Диогу Жота был заменен на 54-й минуте, а Алиссон доиграл встречу до конца.