Холанн установил два рекорда Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити»установил два рекорда Лиги чемпионов.

Во вторник «Ман Сити» одержал волевую победу над «Лейпцигом» (3:2) в пятом туре группового этапа ЛЧ. Холанн стал автором одного из трех мячей.

Норвежец быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов, для этого ему потребовалось 35 матчей. Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руд ван Нистелрой достиг этой отметки за 45 игр.

Кроме того, Холанн также стал самым молодым игроком, которому удалось забить 40 мячей в Лиге чемпионов. Эрлинг сделал это в 23 года и 130 дней. Ранее это достижение принадлежало нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе (23 года, 10 месяцев и 13 дней).