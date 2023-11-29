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    Холанн установил два рекорда Лиги чемпионов

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн установил два рекорда Лиги чемпионов.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Во вторник «Ман Сити» одержал волевую победу над «Лейпцигом» (3:2) в пятом туре группового этапа ЛЧ. Холанн стал автором одного из трех мячей.

    Норвежец быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов, для этого ему потребовалось 35 матчей. Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руд ван Нистелрой достиг этой отметки за 45 игр.

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    • Кроме того, Холанн также стал самым молодым игроком, которому удалось забить 40 мячей в Лиге чемпионов. Эрлинг сделал это в 23 года и 130 дней. Ранее это достижение принадлежало нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе (23 года, 10 месяцев и 13 дней).

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