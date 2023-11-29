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    «Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд

    «Динамо» — «Зенит»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Зенит» в 1/4 финала Кубка России.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Динамо»: Шунин, Фернандес, Бальбуэна, Паршивлюк, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Бителло, Карраскаль, Тюкавин, Нгамале.

    Запасные: Лещук, Лепский, Зайдензаль, Шагиахметов, Чавес, Лесовой, Гагнидзе, Гладышев, Макаров, Зазвонкин, Смолов, Чупаев.

    «Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Родригао, Круговой, Эракович, Алип, Клаудиньо, Мостовой, Барриос, Изидор, Сергеев

    Запасные: Кержаков, Васютин, Сутормин, Фернандес, Чистяков, Ренан, Ерохин, Коваленко, Васильев, Ду Кейрос.

    Начало игры — в 18.15 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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