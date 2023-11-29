«Динамо» — «Зенит»: прогноз, составы, коэффициенты

Иван Сергеев Фото: globallookpress.com
«Динамо»: Шунин, Фернандес, Бальбуэна, Паршивлюк, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Бителло, Карраскаль, Тюкавин, Нгамале.
Запасные: Лещук, Лепский, Зайдензаль, Шагиахметов, Чавес, Лесовой, Гагнидзе, Гладышев, Макаров, Зазвонкин, Смолов, Чупаев.
«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Родригао, Круговой, Эракович, Алип, Клаудиньо, Мостовой, Барриос, Изидор, Сергеев
Запасные: Кержаков, Васютин, Сутормин, Фернандес, Чистяков, Ренан, Ерохин, Коваленко, Васильев, Ду Кейрос.
Начало игры — в 18.15 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.