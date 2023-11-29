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    Акинфеев: С возрастом восстановление после травм даётся тяжелее

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, как на его здоровье сказываются полученные в течение карьеры травмы.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    Акинфеев дважды рвал крестообразные связки колена: в 2007 году, а затем повторно четыре года спустя.

    «Восстановление — все одно и то же. Но последствия второй травмы намного ужаснее, чем последствия первой. Ты с возрастом понимаешь, что тебе намного тяжелее все дается. У тебя появляется артроз, боли в коленях, смещение костей. У тебя практически нет хрящей. Никто же об этом не думает и не понимает, через какую боль все это дается.

    С годами ты все переосмысливаешь и понимаешь: случилось так, как случилось. И здесь уже другого пути нет. Значит, это моя судьба, моя ноша, которую мне господь Бог дал, и я должен был через это пройти», — цитирует Акинфеева «СЭ».

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