Акинфеев: С возрастом восстановление после травм даётся тяжелее

Голкипер ЦСКАотметил, как на его здоровье сказываются полученные в течение карьеры травмы.

Акинфеев дважды рвал крестообразные связки колена: в 2007 году, а затем повторно четыре года спустя.

«Восстановление — все одно и то же. Но последствия второй травмы намного ужаснее, чем последствия первой. Ты с возрастом понимаешь, что тебе намного тяжелее все дается. У тебя появляется артроз, боли в коленях, смещение костей. У тебя практически нет хрящей. Никто же об этом не думает и не понимает, через какую боль все это дается.

С годами ты все переосмысливаешь и понимаешь: случилось так, как случилось. И здесь уже другого пути нет. Значит, это моя судьба, моя ноша, которую мне господь Бог дал, и я должен был через это пройти», — цитирует Акинфеева «СЭ».