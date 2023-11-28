Агент Тюкавина: Этот сезон мы точно закончим в «Динамо»

, являющийся агентом нападающего московского, высказался о будущем футболиста бело-голубых.

«Мы ведём диалог с "Динамо" о контракте. Предложения были ещё и летом — причём не два, а больше. Встречаться — это не значит жениться. Если говорить о конкретике, то пусть присылают в клуб. Мне присылают предложения из Европы каждые два дня, но это не значит, что нужно в колокол бить. Пока что мы в "Динамо". По крайней мере, этот сезон мы точно закончим в Динамо», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.