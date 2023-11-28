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    Агент Тюкавина: Этот сезон мы точно закончим в «Динамо»

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    Алексей Сафонов, являющийся агентом нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем футболиста бело-голубых.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Мы ведём диалог с "Динамо" о контракте. Предложения были ещё и летом — причём не два, а больше. Встречаться — это не значит жениться. Если говорить о конкретике, то пусть присылают в клуб. Мне присылают предложения из Европы каждые два дня, но это не значит, что нужно в колокол бить. Пока что мы в "Динамо". По крайней мере, этот сезон мы точно закончим в Динамо», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

    В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.

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