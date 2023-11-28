Нойер: «Баварии» по силам выйти в финал Лиги чемпионов, который пройдет в Мюнхене в 2025 году

Вратарьподелился эмоциями от продления контракта с мюнхенским клубом.

«Я рад остаться в "Баварии" еще на один год. После моей продолжительной травмы я снова вернулся в строй, и это радует.

Мы можем достичь больших целей в ближайшие несколько лет. Конечно же, нашей команде по силам выйти в финал Лиги чемпионов, который пройдет в Мюнхене в 2025 году», — приводит слова Нойера пресс-служба мюнхенского клуба.

В нынешнем сезоне Нойер сыграл 6 встреч за «Баварию» во всех турнирах, пропустил 5 голов и трижды отыграл на ноль.

«Бавария» с 32 очками идет второй в таблице Бундеслиги после 12 туров, отставая от лидирующего «Байера» на два очка.