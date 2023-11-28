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    Хлусевич: «Краснодар» и «Зенит» все еще досягаемы

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    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о результатах своей команды в первой части текущего розыгрыша РПЛ.

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    «Как оценю наше выступление в первом круге? "Спартак" всегда должен быть на первом месте. Такая большая команда обязана бороться за чемпионство.

    Почему не получается сейчас? Мы работаем над этим. Много разговариваем, пытаемся понять, в чём причина, помогаем друг другу. Нам не хватает стабильности. А она приходит вместе с дисциплиной: нужно требовательнее относиться к себе как на поле, так и за его пределами. Лично я всегда ищу причины неудач в себе: продумываю, как можно было сыграть иначе в том или ином эпизоде.

    "Краснодар" и "Зенит" всё ещё досягаемы. Пять-шесть очков можно отыграть. Но будет сложно — надо пройти дистанцию без потерь и пользоваться осечками конкурентов», — приводит слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

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