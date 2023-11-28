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    Карвахаль: Существует мало тренеров, которые могли бы добиться с «Реалом» большего, чем Анчелотти

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    Защитник «Реала» Дани Карвахаль высоко оценил работу главного тренера Карло Анчелотти в «королевском» клубе.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Когда я только начинал в "Реале", я был незнакомцем для него, и я чувствовал себя немного неловко рядом с ним. Но в итоге, он является тем тренером, рядом с которым я провёл больше всего времени.

    Сюда же можно отнести и Зидана. Анчелотти не перестаёт изобретать свой футбол заново и готовиться к матчам. Существует мало тренеров, которые могли бы добиться с "Реалом" большего, чем Карло.

    Если говорить о его контракте, то я бы продлил его с ним уже завтра. Но очевидно, что если мы ничего не выиграем, то он будет первым виноватым. Однако мы все знаем, какой он великий, и как усердно он работает», — приводит слова Карвахаля Madrid Universal.

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    • После 14-и туров Примеры «Реал» занимает 1-е место в таблице (35 очков). Карвахаль провел 12 матчей за «сливочных» в Примере, забил 2 гол а и сделал 2 голевые передачи.

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