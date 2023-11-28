Каррагер рассказал о проблемах «Арсенала» в нынешнем сезоне

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о том, что «Арсенал» часто упускает победы в нынешнем сезоне АПЛ.

«Пока пройдена только треть пути, но я думаю, что если "Арсенал" продолжит в том же духе, если он будет таким весь сезон, то это может сказаться на их шансах на титул.

Во многих матчах у "Арсенала" всё шло наперекосяк — вспомните ошибку Рамсдейла и большой шанс, который был у "Брентфорда" на выходных. Те матчи, которые заканчиваются 1:0 в вашу пользу, вполне могут завершаться 0:1 в пользу соперника», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 13-и туров «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 30-ю очками в активе. В следующем матче «канониры» сыграют с «Лансом» 29-го ноября в рамках Лиги чемпионов.