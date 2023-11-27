Слуцкий рассказал смешную историю о Дзагоеве

Бывший главный тренер ЦСКАрассказал, как экс-игрок «армейцев»обращался к нему за помощью.

В конце ноября 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры.

«Расскажу новую историю про Дзагу. Дзага, извини, но уже пофиг. Значит, звонит мне, говорит: "Викторыч, у вас есть связи в Англии?" Я говорю: "Какого рода?" Потому что у него может быть диапазон широчайший. Он говорит: "Ну, мне нужно деньги как-то поменять". Я говорю: "Какие деньги? На что ты хочешь поменять?" А он говорит: "У меня есть фунты стерлингов, я хочу их поменять". Я говорю: "Блин… На что ты хочешь их поменять? На доллары, на евро?"

А он говорит: "Фунты стерлингов на фунты стерлингов". Я говорю: "В смысле?!" А он: "Ну, у них же королева умерла. У них на всех деньгах королева, а сейчас же король". Дзага, если ты хочешь короля на фунтах стерлингов увидеть, обращайся!», — рассказал Слуцкий в шоу «Ну, так нельзя».

Дзагоев провел большую часть карьеры в ЦСКА. Вместе с «армейцами» он стал трехкратным чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок России. В составе сборной России провел 58 матчей и забил девять мячей.