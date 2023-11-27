Слуцкий: Чепчугов руками разбил стекло Мерседеса, которое даже пули не пробивают

Бывший главный тренер ЦСКАрассказал о проблемах бывшего вратаря «армейцев»

«Чепчугов немного выпивал…Один раз случайно выпил, приехал на базу и вспомнил, что Набаба (Кирилл Набабкин — прим.) должен был ему какие-то деньги. Бегал по базе и орал: "Где Набаба?!"

Короче, Набаба разбил ему часы. Почти трезвый Чепчугов приехал на базу и стал искать Набабу в порыве гнева. Набаба не такой долбоящер, спрятался на всякий случай. Когда Чепчугов увидел машину Набабы, то запрыгнул на нее и голыми руками разбил боковое стекло. Голыми руками! Стекло! Когда все это происходило, вся команда через дверь смотрела. Он орал: "Где Набабкин?!" И бил его машину.

Какая машина? Мерседес. А там, представляешь, двойное такое стекло. И он его пробил.

Даже пули не пробивают такое стекло. А самое смешное было, когда как-то его скрутили вообще все, просто все! В конце концов, его привязали к кровати. И он лежал привязанный, как в дурке. Его спрашивают: "Сереж, чего ты хочешь? Поесть, попить?" А он говорит: "Покурить". И ему на ножницах сигарету подносили. Потому что боялись, что пальцы откусит», — рассказал Слуцкий в шоу «Ну, так нельзя».