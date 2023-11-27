ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шакур СтивенсонХэйни и Ломаченко легко побьют Стивенсона. Хайповый американец далеко не топ
  • 22:39
    • Мадридский «Реал» одолел «Кадис» и возглавил таблицу Примеры
  • 22:18
    • Влахович и Лаутаро Мартинес выйдут основе в матче Серии А «Ювентус» — «Интер»
  • 21:57
    • «Рома» победила «Удинезе»
  • 21:26
    • «Манчестер Юнайтед» нанес сокрушительное поражение «Эвертону»
  • 20:16
    • «Реал Сосьедад» победил дома «Севилью»
    Все новости спорта

    Сан-Паулу — Куяба смотреть онлайн

    27.11.2023 в 00:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Сан-Паулу — Куяба

    Футбол Латинская Америка
    В 00:30 27.11.2023 Сан-Паулу и Куяба начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Сан-Паулу — Куяба

    Последний матч между собой: Куяба — Сан-Паулу 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Смотреть онлайн

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Сан-ПаулуКуяба доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Куяба» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Паулу — Куяба.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 27.11.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Колорадо» не сойдет с победной дистанции
  • «Колорадо» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
  • На своем льду ЦСКА возьмет очередные 2 очка
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Лидер Примеры завоюет очередные три очка
  • «Жирона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гояс — Крузейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Форталеза — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Болонья — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры