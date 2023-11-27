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    Орлов: У Семака в «Зените» нет неприкасаемых игроков

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    Комментатор Геннадий Орлов считает, что у наставника «Зенита» Сергея Семака нет неприкасаемых в команде.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Питерский "Зенит", который вышел на первое место, сейчас выглядит предпочтительнее "Краснодара". Виден запас прочности. Ведь кто забил в игре с "Сочи"? Мостовой и Изидор, которые частенько выходят только со скамейки. А ведь есть еще Кассьерра, есть Сергеев. С возвращением в строй Родригао у питерцев наладилась игра в обороне. Бразилец снимает весь верх, хорош на втором этаже. Он сейчас набрал форму. Понятно, что "Сочи", наверное, не тот соперник, по которому стоит делать глобальные выводы. Тем не менее, и в таких встречах очень важно не допускать осечек.

    Пока не восстановился Караваев, на подходе Марио Фернандес. Против "Сочи" справа играл левша Круговой. И в целом он понравился. Своей заряженностью, активностью. Показал, что готов составлять конкуренцию.

    Пенальти Клаудиньо? Да, пижонское исполнение, ну что тут еще добавить? Семак же справедливо заметил, что в другой раз бить 11-метровый будет уже следующий в очереди. В этом и заключается сила Сергея Богданыча. У него нет неприкасаемых. Все подчинено интересам команды. Помните, был период, когда Клаудиньо оставался в запасе? Все по спортивному принципу. Какого-то фетишизма в "Зените" нет. И игроки понимают, что у всех есть шанс себя проявить. Честная конкуренция», — цитирует Орлова «СЭ».

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