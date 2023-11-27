Каррагер: Трент всегда будет для Клоппа правым защитником

Экс-игрок «Ливерпуля»выразил мнение, чтоне будет использовать правого защитника мерсисайдцевв полузащите.

«Трент всегда будет для Клоппа правым защитником. Но никто не сомневается, что он может играть в центре поля, учитывая навыки, которыми Трент обладает.

Александер-Арнольду тяжело играть в защите один на один, но я всё равно не думаю, что Клопп попробует перевести его в полузащиту, в отличие от Гарета Саутгейта», — приводит слова Каррагера This is Anfield.

В текущем сезоне 25-летний Александер-Арнольд сыграл 11 встреч в АПЛ, записав в актив один мяч и одну голевую передачу.

«Ливерпуль» после 13 туров идет третьим в таблице АПЛ. Клуб набрал 28 очков.