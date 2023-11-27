В 00:30 27.11.2023 Интернасьонал и Брагантино начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Интернасьонал — Брагантино

Последний матч между собой: Брагантино — Интернасьонал 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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