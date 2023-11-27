Гвардиола: Аканджи может закрыть сразу три позиции

Наставник «Манчестер Сити»высказался о швейцарском защитнике команды

«Трансфер Мануэля в "Ман Сити" — просто вау. Он может играть на позиции крайнего защитника, центрального защитника, опорного полузащитника. Когда он располагается в заключительной трети поля — у него есть способность делать точные передачи вперёд. Ко всему этому он также быстр и силён.

Спортивный директор Чики Бегиристайн проделал отличную работу, приведя Аканджи в нашу команду», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне швейцарец в 15 встречах во всех турнирах забил три гола.

Соглашение с футболистом истекает летом 2027 года.