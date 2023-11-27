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    Гаджиев: Дисквалификация Кордобы будет ударом для «Краснодара»

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    Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче с «Уралом» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    Кордобе грозит дисквалификация за оскорбительный жест в адрес арбитра. В текущем чемпионате России колумбиец забил восемь мячей.

    «Причины такого поведения Кордобы понятны: для "Краснодара" на данный момент важно каждое заработанное очко, а после первого круга РПЛ их цена только возрастает. Отсюда и эмоции. А вторая причина заключается в том, что сейчас в целом есть определенное недоверие к судейству.

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    • Безусловно, дисквалификация Кордобы будет ударом для команды: он является одним из лучших игроков нашего чемпионата и находится в числе лидеров краснодарцев. Но вне зависимости от ситуации надо стараться держать себя в руках.

    Наказание за его действия должно быть, и оно обязано соответствовать степени нарушения», — приводит слова Гаджиева RT.

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