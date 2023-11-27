Гаджиев: Дисквалификация Кордобы будет ударом для «Краснодара»

Известный тренервысказался о поведении нападающего «Краснодара»в матче с «Уралом» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

Кордобе грозит дисквалификация за оскорбительный жест в адрес арбитра. В текущем чемпионате России колумбиец забил восемь мячей.

«Причины такого поведения Кордобы понятны: для "Краснодара" на данный момент важно каждое заработанное очко, а после первого круга РПЛ их цена только возрастает. Отсюда и эмоции. А вторая причина заключается в том, что сейчас в целом есть определенное недоверие к судейству.

Безусловно, дисквалификация Кордобы будет ударом для команды: он является одним из лучших игроков нашего чемпионата и находится в числе лидеров краснодарцев. Но вне зависимости от ситуации надо стараться держать себя в руках.

Наказание за его действия должно быть, и оно обязано соответствовать степени нарушения», — приводит слова Гаджиева RT.