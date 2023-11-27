Энрике: Схема игры все время меняется в зависимости от того, где находится мяч

Главный тренеррассказал о том, как меняется схема игры его команды во время матча.

«Тактические схемы имеют смысл, но в мире нет ни одной команды, которая играла бы 4-3-3, 3-5-2 или 3-4-3. Потому что схема всё время меняется в зависимости от того, где находится мяч, и от игровой ситуации.

Мы играем, когда владеем мячом, по схеме 4-3-3. Когда мы достигаем фазы продвижения вперёд, мы играем в 3-4-3. А когда мы находимся в завершающей фазе, всё по-другому. Мы меняем расстановку в каждой фазе игры.

Без мяча всё так же. Это может быть 4-3-3, 3-5-2 или 3-4-3. Это зависит от того, как играет соперник», — приводит слова Энрике журналист Андрес Онрубия Рамос.

В нынешнем сезоне ПСЖ занимает 1-е место в Лиге 1 с 30-ю очками в активе. В следующем матче парижане сыграют с «Ньюкаслом» в рамках Лиги чемпионов.