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    Энрике: Схема игры все время меняется в зависимости от того, где находится мяч

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о том, как меняется схема игры его команды во время матча.

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    «Тактические схемы имеют смысл, но в мире нет ни одной команды, которая играла бы 4-3-3, 3-5-2 или 3-4-3. Потому что схема всё время меняется в зависимости от того, где находится мяч, и от игровой ситуации.

    Мы играем, когда владеем мячом, по схеме 4-3-3. Когда мы достигаем фазы продвижения вперёд, мы играем в 3-4-3. А когда мы находимся в завершающей фазе, всё по-другому. Мы меняем расстановку в каждой фазе игры.

    Без мяча всё так же. Это может быть 4-3-3, 3-5-2 или 3-4-3. Это зависит от того, как играет соперник», — приводит слова Энрике журналист Андрес Онрубия Рамос.

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