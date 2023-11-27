Бернарду Силва: «Манчестер Сити» должен был победить «Ливерпуль»

ХавбекБернарду Силва высказался об исходе матча АПЛ с. Встреча закончилась вничью 1:1.

«Думаю, в первом тайме мы были намного, намного лучше их. Во втором тайме они оказывали на нас давление, но у нас были шансы выиграть этот матч, были моменты, когда мы должны были повести в счёте 2:0. Очень обидно, что в последних двух матчах мы потеряли четыре очка. В игре с "Челси" (4:4) мы были недостаточно хороши в обороне, а в матче с "Ливерпулем" нам не хватило спокойствия.

Нам нужно требовать от себя большего, такие матчи мы должны выигрывать», — приводит слова Силвы издание Liverpool Echo.

«Манчестер Сити» на данный момент идет вторым в таблице. Клуб отстает от лидирующего «Арсенала» на одно очко.