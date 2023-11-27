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    Бернарду Силва: «Манчестер Сити» должен был победить «Ливерпуль»

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    Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об исходе матча АПЛ с «Ливерпулем». Встреча закончилась вничью 1:1.

    Бернарду Силва
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    Бернарду Силва

    «Думаю, в первом тайме мы были намного, намного лучше их. Во втором тайме они оказывали на нас давление, но у нас были шансы выиграть этот матч, были моменты, когда мы должны были повести в счёте 2:0. Очень обидно, что в последних двух матчах мы потеряли четыре очка. В игре с "Челси" (4:4) мы были недостаточно хороши в обороне, а в матче с "Ливерпулем" нам не хватило спокойствия.

    Нам нужно требовать от себя большего, такие матчи мы должны выигрывать», — приводит слова Силвы издание Liverpool Echo.

    «Манчестер Сити» на данный момент идет вторым в таблице. Клуб отстает от лидирующего «Арсенала» на одно очко.

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