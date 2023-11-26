В 19:00 26.11.2023 Фенербахче и Фатих Карагюмрюк начнут матч в чемпионате Турции по футболу.

Фенербахче — Фатих Карагюмрюк

Последний матч между собой: Фатих Карагюмрюк — Фенербахче 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Фенербахче»).

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