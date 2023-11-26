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    Представитель Дзагоева: Алан мечтает работать тренером ЦСКА

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    Дарья Арсланова, которая представляет интересы экс-игрока ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, заявила, что у него есть мечта стать тренером армейцев.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «Желание Алана стать тренером меня не удивляет. Эта работа требует максимальной вовлечённости, очень ответственная и при этом похожа на день сурка — не каждый из экс-футболистов к этому готов. Алан с детства жил и дышал футболом, и с тех пор ничего не изменилось. Карьера футболиста закончена, тренерская деятельность — логичное для него продолжение. У него большой опыт на самом высоком уровне — ему есть что передать игрокам.

    Алан мечтает о работе тренером в ЦСКА? Здесь я просто приведу его слова: "Однозначно да. Однозначно. Надеюсь и верю, что так и будет", — сказала Арсланова "Чемпионату".

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