В 15:30 25.11.2023 Манчестер Сити и Ливерпуль начнут матч в АПЛ.

Манчестер Сити — Ливерпуль

Последний матч между собой: Манчестер Сити — Ливерпуль 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Манчестер Сити»).

Трансляция

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