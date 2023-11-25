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    Клопп: «Манчестер Сити» — сильнейшая команда мира в последние несколько лет

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Не помню стартовый состав на "Сити" в прошлом сезоне и не хочу сравнивать. В прошлом сезоне мы были недостаточно хороши, но тогда тоже пришлось вносить изменения. Это успешная, великолепная команда, но все мы стареем и не добиваемся успеха на основании прошлых заслуг.

    В субботу будет сложно, это сильнейшая команда мира в последние несколько лет. Наши результаты на "Этихаде" не поражают воображение, вы мне и сами скажете! Они чрезвычайно сильны, я не скажу ничего такого, что их ослабит, иначе я твердил бы это без конца. Прошлый год — это лишь воспоминание.

    У нас будет шанс, если мы создадим им проблемы. Если они смогут играть в свою игру, шансов нет ни у одной команды. В этом сезоне есть ощущение, что мы подобрались немного ближе, но надо выигрывать решающие битвы на поле», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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