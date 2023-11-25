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    Кейн прокомментировал победу «Баварии» над «Кельном»

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    Форвард «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Кельном» (1:0) в рамках 12-го тура чемпионата Германии.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Нападающий рад, что клуб добился успеха в важной встрече.

    «Это была действительно хорошая игра. Мы должны были забить больше голов в первом тайме. Во втором тайме мы контролировали ход игры. Это важная победа после международного перерыва.

    Результат — вот что важнее всего. Некоторые люди, вероятно, ожидали немного большего, но "Кельн" хорошо оборонялся, как и мы», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

    В нынешнем сезоне Кейн в 12 играх Бундеслиги забил 18 мячей.

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    «Бавария» набрала 32 очка и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кельн» замыкает таблицу с 6 очками.

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