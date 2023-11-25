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    Карраскаль: У меня никогда не было проблем, потому что я вне поля очень спокойный

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    Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    «Игра была особенной. Было много счастливых моментов здесь. Это как дом. Тренер просил найти пространство, которого не было в первом тайме. Каждый делает свою работу. Всё получилось для меня сегодня.

    У меня никогда не было проблем, потому что я вне поля очень спокойный. Со всеми поговорил, очень рад был всех увидеть.

    "Динамо" сильнее ЦСКА? Все команды сильные в этом году. У нас сильная команда. Повезло, что сегодня выиграли», — цитирует Карраскаля «Чемпионат».

    После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. ЦСКА — на 5-й позиции (25).

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