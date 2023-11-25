Карраскаль: У меня никогда не было проблем, потому что я вне поля очень спокойный

Полузащитник московскоговысказался о победе своей команды в сегодняшнем матче 16-го тура РПЛ с(3:2).

«Игра была особенной. Было много счастливых моментов здесь. Это как дом. Тренер просил найти пространство, которого не было в первом тайме. Каждый делает свою работу. Всё получилось для меня сегодня.

У меня никогда не было проблем, потому что я вне поля очень спокойный. Со всеми поговорил, очень рад был всех увидеть.

"Динамо" сильнее ЦСКА? Все команды сильные в этом году. У нас сильная команда. Повезло, что сегодня выиграли», — цитирует Карраскаля «Чемпионат».

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. ЦСКА — на 5-й позиции (25).