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    Федун: Крыша на стадионе «Спартака»? Для меня это было дорого

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    Экс-президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное строительство крыши на стадионе «Открытие Банк Арена».

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Построить крышу на стадионе "Спартака" технически возможно. Вопрос в том, сколько денег готовы потратить. Но "Спартаку" нужно быть готовым сыграть один сезон на другом стадионе, а может быть, и больше. Играть во время строительства крыши на стадионе будет нельзя — будут стоять башенные краны, которые должны будут как раз укладывать эту крышу.

    Нужна ли крыша стадиону "Спартака"? Есть руководители, которые сейчас отвечают за команду, за всеми комментариями — к ним. В своё время я посчитал, что для меня это было очень дорого. Возвести крышу тогда — удвоить стоимость стадиона, а таких средств у меня не было. Вполне обходились без крыши, и на хорошие игры приходило по 45 тысяч зрителей. Конечно, с крышей будет комфортней, но это, опять же, вопрос денег», — сказал Федун «Чемпионату».

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