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    Федотов: Пропустили очень легкие мячи, не хватило ресурса

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре с московским «Динамо» (2:3) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Соперник во втором тайме смог усилить игру, а мы после хорошего начала второго тайма сбавили обороты. Пропустили очень лёгкие мячи, не хватило ресурса — сборные, Мендес и Давила прилетели недавно. Нам не хватило баланса в организации игры. Очень легко дали забить два гола. Будем разбираться, есть что анализировать.

    У нас не хватает трансферов? Это показал не только этот матч. Нам нужно это пережить, переворачивать эту ситуацию. Игры прошлые показывали, что нам это под силу. Времени немного до следующей игры, но попробуем. "Динамо" надо отдать должное. В переходных фазах они сыграли здорово. Мы могли уйти на перерыв при лучшей разнице мячей», — цитирует Федотова «Чемпионат».

    После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. ЦСКА — на 5-й позиции (25).

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