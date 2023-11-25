2-й таймМанчестер Сити — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 16:42
    • ЦСКА — «Динамо»: стартовые составы команд
  • 15:07
    • «Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов»
  • 09:22
    • «Милуоки» выиграл у «Вашингтона», «Денвер» уступил «Хьюстону», несмотря на мощный дабл-дабл Йокича
  • 08:10
    • «Арсенал» выкупит у «Брентфорда» Райю
  • 07:54
    • Роналду набрал 60+ очков за год в десятый раз за карьеру
    Все новости спорта

    ЦСКА — «Динамо»: стартовые составы команд

    ЦСКА — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Динамо
    ЦСКА и «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.

    Игорь Акинфеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Акинфеев

    ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

    Запасные: Тороп, Набабкин, Агапов, Лукин, Рядно, Ермаков, Глебов, Кисляк, Давила.

    «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Бителло, Смолов, Тюкавин.

    Запасные: Шунин, Купцов, Зайдензаль, Лепский, Шагиахметов, Лесовой, Гагнидзе, Карраскаль, Нгамале, Гладышев, Зазвонкин, Чупаев.

    Начало игры — в 17.30 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется победителем в столичном дерби?
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Дортмундцы выиграют битву двух «Боруссий»
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Командам не удастся выявить сильнейшего
  • «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.47
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры