ЦСКА — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

Игорь Акинфеев Фото: globallookpress.com
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.
Запасные: Тороп, Набабкин, Агапов, Лукин, Рядно, Ермаков, Глебов, Кисляк, Давила.
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Бителло, Смолов, Тюкавин.
Запасные: Шунин, Купцов, Зайдензаль, Лепский, Шагиахметов, Лесовой, Гагнидзе, Карраскаль, Нгамале, Гладышев, Зазвонкин, Чупаев.
Начало игры — в 17.30 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.