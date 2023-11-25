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    Артета: Вместе с эмоциями мы проживаем игру

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу своего эмоционального поведения во время матчей лондонского клуба.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Вместе с эмоциями мы проживаем игру. Я реагирую, когда игрок забивает гол, когда футболист делает передачу, когда физиотерапевт собирается выбежать на поле и начать оказывать медицинскую помощь. Даже в таких ситуациях я кричу: "Нет, подождите!" Мы постоянно реагируем. Таков футбол.

    Мы живём этой страстью и боремся за победу. Вы должны реагировать на происходящее. В противном случае давайте сядем на стадионе как в театре, уберём любой шум и посмотрим, будет ли эта лига и игра в ней так же интересны. Эмоции — это именно то, что делает её особенной», — приводит слова Артеты Evening Standard.

    До этого Футбольная ассоциация Англии обвинила Артету в неподобающем поведении после того, как специалист раскритиковал судей по итогам матча АПЛ с «Ньюкаслом».

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