Артета: Вместе с эмоциями мы проживаем игру

Наставник «Арсенала»высказался по поводу своего эмоционального поведения во время матчей лондонского клуба.

«Вместе с эмоциями мы проживаем игру. Я реагирую, когда игрок забивает гол, когда футболист делает передачу, когда физиотерапевт собирается выбежать на поле и начать оказывать медицинскую помощь. Даже в таких ситуациях я кричу: "Нет, подождите!" Мы постоянно реагируем. Таков футбол.

Мы живём этой страстью и боремся за победу. Вы должны реагировать на происходящее. В противном случае давайте сядем на стадионе как в театре, уберём любой шум и посмотрим, будет ли эта лига и игра в ней так же интересны. Эмоции — это именно то, что делает её особенной», — приводит слова Артеты Evening Standard.

До этого Футбольная ассоциация Англии обвинила Артету в неподобающем поведении после того, как специалист раскритиковал судей по итогам матча АПЛ с «Ньюкаслом».