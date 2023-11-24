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    Салах: Противостояние с «Манчестер Сити» делает нас лучше как команду

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    Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о предстоящем поединке против «Манчестер Сити».

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Это противостояние делает нас лучше как команду. Оно также делает нас лучше как футболистов, и я уверен, что оно помогает нашему тренеру быть ещё более хорошим специалистом. Когда ты понимаешь, что только одна команда выиграет матч и что кто-то ждёт твоего поражения, ты работаешь упорнее. Это делает нас лучше.

    Я думаю, что наш коллектив просто замечательный. Игроки хорошие, у них отличный характер, они большие профессионалы. Они хотят много работать и добиваться результатов, что очень хорошо», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

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