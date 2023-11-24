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    Почеттино: Перерыв пришёлся не к месту, но мы постараемся сохранить набранный темп

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о текущем положении дел в лондонском коллективе.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Перерыв пришёлся не к месту, но мы постараемся сохранить набранный темп. Нам предстоит ещё одна потрясающая игра с "Ньюкаслом", очень хорошей командой. Это будет непросто, потому что атмосфера на "Сент-Джеймс Парк" всегда потрясающая.

    У нас уже был момент, когда мы действительно выстраивали свою игру, и результаты были на нашей стороне. Но я верю, что мы сможем сохранить набранный темп, даже после двух недель без матчей.

    Для нас впереди хорошее время, потому что мы любим работать, и нам нужно работать всем вместе и проводить время вместе, на поле и за его пределами. Это будет важный период для нас, чтобы ещё больше утвердиться в наших принципах и идеях.

    Мы не были стабильны в этой первой части чемпионата. Для меня это тяжело, потому что мы действительно хорошо выступаем против таких больших команд, как "Арсенал" и "Ливерпуль", а затем нам приходится бороться с командами, которые, возможно, менее качественны, чем мы, и, возможно, играют по-другому.

    Вот почему мы разговаривали с игроками в течение последних двух недель и сегодня на нашей встрече о том, чтобы попытаться выяснить, почему и что мы можем сделать, чтобы улучшить нашу игру против таких команд.

    Это часть процесса, потому что мы молодая команда, которая начала работать четыре месяца назад, и речь идёт о том, чтобы стать более зрелой. Мы говорили о том, что нужно быть более терпеливыми и не расстраиваться так скоро, когда что-то не получается», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

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