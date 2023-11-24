В 22:30 24.11.2023 Кёльн и Бавария начнут матч в футбольной Бундеслиге.

Кёльн — Бавария

Последний матч между собой: Кёльн — Бавария 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Бавария»).

Трансляция

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