Холанн сможет сыграть с «Ливерпулем»

Вся лентаСамое главноеВсе новости спорта
В центре внимания
Футбол Шмейхель, Чех, Алиссон и еще семь лучших вратарей в истории АПЛТоп-10 лучших вратарей в истории английской Премьер-лиги по версии Squawka 21/11/2023 в 13:27
Футбол Трансферный дайджест. 14 ноября — 20 ноябряБорьба за Сане, Невеш может вернуться в АПЛ, Де Хеа найдет команду, а Диаса хотят видеть в «Барселоне» 20/11/2023 в 21:30
Футбол Безжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людямНастало время относиться к топ-игрокам как к живым людям, а не как к медиа-продуктам 22/11/2023 в 18:52
Футбол Провал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузыСамые важные или запоминающиеся события перерыва на матчи сборных, которые вы могли упустить 22/11/2023 в 22:05
Хоккей «Металлург» Мг — лидер Востока, «Спартак» отдаляется от московского «Динамо», девять побед «Авангарда»КХЛ 2023/24: обзор 11-й игровой недели 20/11/2023 в 11:44
Футбол Птенцы мадридского гнезда. Шесть молодых звезд, которых может вернуть «Реал»Мадридский клуб по-прежнему имеет право голоса в дальнейшей судьбе этих молодых игроков 19/11/2023 в 23:31
Бокс/ММА Перейра вырубил Прохазку и взял еще один титул. Алексу стоит задуматься о третьем поясе UFCПерейра заново пишет историю UFC, никто не становился двойным чемпионом быстрее Алекса 17/11/2023 в 21:24
Футбол МЛС, Бельгия или Франция? Лучшие лиги для поиска молодых звездКраткое пособие по поиску талантов для скаутов и простых любителей футбола 18/11/2023 в 02:45
Футбол Не все сразу. Как требл «Манчестер Сити» оставил Холанна без Евро-2024Сборная Норвегии провалила квалификацию на очередной крупный турнир 18/11/2023 в 21:28
Все прогнозыПрогнозы на спорт
«ПСЖ» и «Монако» забьют друг другу? «ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставки 1.80
Сможет ли «Бавария» разгромить «Кельн»? «Кельн» — «Бавария». Прогноз и ставки 1.80
«Ман Сити» и Холанн снова разорвут оборону «Ливерпуля»? «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки 1.87
Все прогнозы Рекомендуем букмекеров
ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки