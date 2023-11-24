Хави: Я сообщил Гави, что регулярные оздоровительные мероприятия — это ключ к заживлению колена

Главный тренерподелился тем, как он поддержал травмированного полузащитника каталонского клуба

«Я общался с ним на эту тему, поскольку у меня есть личный опыт восстановления от подобной травмы. Этот опыт помог мне стать большим футболистом. Я прекрасно понимал, что мне нужно больше заботиться о себе, я стал более профессионален и начал посещать больше профилактических процедур. Я сообщил Гави, что регулярные оздоровительные мероприятия — это ключ к заживлению колена.

Реабилитация всегда даётся с трудом, поэтому очень важно не пропустить ни одного восстановительного дня. Это то, что я сказал ему», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.