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    Хави: Я сообщил Гави, что регулярные оздоровительные мероприятия — это ключ к заживлению колена

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    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился тем, как он поддержал травмированного полузащитника каталонского клуба Гави.

    Хави
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    Хави

    «Я общался с ним на эту тему, поскольку у меня есть личный опыт восстановления от подобной травмы. Этот опыт помог мне стать большим футболистом. Я прекрасно понимал, что мне нужно больше заботиться о себе, я стал более профессионален и начал посещать больше профилактических процедур. Я сообщил Гави, что регулярные оздоровительные мероприятия — это ключ к заживлению колена.

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    • Реабилитация всегда даётся с трудом, поэтому очень важно не пропустить ни одного восстановительного дня. Это то, что я сказал ему», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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