Гвардиола не покинет «Манчестер Сити», даже если его сошлют в низший дивизион

Главный тренер «Манчестер Сити»сообщил, что продолжит тренировать команду в случае, если к ней будет применена дисквалификация из-за финансовых нарушений.

Как сообщают многие британские СМИ, «горожане» и «Челси» могут быть понижены в классе, если будет доказана их вина в нарушении финансового fair play, что грозит снятием очков и завоеванных титулов.

«Я не буду думать о своем будущем, если мы окажемся в League One (третий по силе дивизион английского футбола) я, скорее всего, останусь»,— приводит слова Гвардиолы журналист Бен Джейкобс в своей соцсети.

Календарь и таблица АПЛ

Хосеп Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством «горожане» одержали пять побед в АПЛ, два раза в Кубке Англии, в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов. Контракт испанца действует до лета 2025 года.