Гвардиола: Клопп оказал на меня влияние и помог переосмыслить некоторые вещи

Главный тренер «Манчестер Сити»накануне встречи 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля» рассыпался комплиментами в адрес наставника соперника

«Юрген помог мне осмыслить многие вещи. Я много раз сталкивался с ним и его командами на протяжении многих лет. "Боруссия" всегда была серьезным соперником. Это были хорошие игры для обеих команд. У него позитивный подход к играм, и я думаю, что они всегда были привлекательными», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Календарь и таблица АПЛ

Игра 13-го тура «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» пройдет 25 ноября, 15:30 (мск). Следить внимательно за трансляцией главного матча уик-энда можно на нашем сайте.

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