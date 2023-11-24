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    Форталеза — Ботафого смотреть онлайн

    24.11.2023 в 01:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Форталеза — Ботафого

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 24.11.2023 Форталеза и Ботафого начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Форталеза — Ботафого

    Последний матч между собой: Ботафого — Форталеза 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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