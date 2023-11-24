Бабаев: Если Дзагоев захочет вернуться в структуру ЦСКА, наши двери для него открыты

Генеральный директор ЦСКАзаявил, что клуб готов предложитьдолжность в структуре клуба.

Ранее на этой неделе 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры.

«Всегда грустно, когда такие великие игроки, как Алан Дзагоев, завершают карьеру. Мы с большой теплотой вспоминаем о том времени, которое Алан провел в нашем клубе. Уже в 17 лет, только перейдя к нам, Дзага стал показывать высочайший уровень игры.

Многие помнят его ассистентский хет-трик в матче со "Спартаком" в 2008 году, великолепные мячи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, блистательную игру за сборную и, конечно же, чемпионский гол в игре с "Рубином" в 2016-м. Все те победы и трофеи невозможно представить без Алана. Поэтому хочется поблагодарить его за ту пользу, которую он принес ПФК ЦСКА, тот вклад в достижение общих целей, за голы и голевые передачи, за ту радость, которую он доставлял болельщикам.

Мы всегда ждем Алана обратно домой в любом качестве. Если он захочет вернуться в структуру клуба, наши двери для него всегда открыты. Вместе обсудим и решим, какой именно будет эта роль, а пока нужно немного отдохнуть и насладиться моментом — пройден по-настоящему большой и славный путь», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Дзагоев провел большую часть карьеры в ЦСКА. Вместе с «армейцами» он стал трехкратным чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок России. В составе сборной России провел 58 матчей и забил девять мячей.