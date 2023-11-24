ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне
  • 11:14
    • «Авангард» объявил о возвращении Шулака в «Адмирал»
  • 11:00
    • Хаби Алонсо станет следующим тренером «Баварии»
  • 10:33
    • Большинство клубов КХЛ выступают за увеличение лимита на легионеров
  • 10:11
    • Джикия готов сыграть с «Балтикой»
    Все новости спорта

    Бабаев: Если Дзагоев захочет вернуться в структуру ЦСКА, наши двери для него открыты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России
    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб готов предложить Алану Дзагоеву должность в структуре клуба.

    Роман Бабаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Бабаев

    Ранее на этой неделе 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры.

    «Всегда грустно, когда такие великие игроки, как Алан Дзагоев, завершают карьеру. Мы с большой теплотой вспоминаем о том времени, которое Алан провел в нашем клубе. Уже в 17 лет, только перейдя к нам, Дзага стал показывать высочайший уровень игры.

    Многие помнят его ассистентский хет-трик в матче со "Спартаком" в 2008 году, великолепные мячи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, блистательную игру за сборную и, конечно же, чемпионский гол в игре с "Рубином" в 2016-м. Все те победы и трофеи невозможно представить без Алана. Поэтому хочется поблагодарить его за ту пользу, которую он принес ПФК ЦСКА, тот вклад в достижение общих целей, за голы и голевые передачи, за ту радость, которую он доставлял болельщикам.

  • Дзагоев рассказал, почему решил завершить карьеру
  • Читайте по теме

    • Мы всегда ждем Алана обратно домой в любом качестве. Если он захочет вернуться в структуру клуба, наши двери для него всегда открыты. Вместе обсудим и решим, какой именно будет эта роль, а пока нужно немного отдохнуть и насладиться моментом — пройден по-настоящему большой и славный путь», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

    Дзагоев провел большую часть карьеры в ЦСКА. Вместе с «армейцами» он стал трехкратным чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок России. В составе сборной России провел 58 матчей и забил девять мячей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Монако» забьют друг другу?
  • «ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Бавария» разгромить «Кельн»?
  • «Кельн» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ман Сити» и Холанн снова разорвут оборону «Ливерпуля»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  3.47
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры