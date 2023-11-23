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    Тихонов призвал «Спартак» не увольнять Абаскаля

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    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов не согласен с теми, кто считает, что клуб должен уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Думаю, если в последних играх будет потеряно большое количество очков, а в этом году осталось три игры, то не исключен такой вариант. Но еще раз говорю, для меня, пускай Абаскаль работает. Хоть со мной многие друзья и не согласны.

    От меня это странно слышать? Допустим, взять игру с "Ростовом", довольно неплохо. Видно, что получается. Видно, что хочет тренер. Но все говорят, что у "Спартака" нет результата, и его (Абаскаля) надо убирать.

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    • Понимаете, есть результат, а есть игра. Для "Спартака" всегда важен результат, но если команда будет плохо выглядеть, то не знаю, как это будет сочетаться с результатом», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.

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