Тихонов призвал «Спартак» не увольнять Абаскаля

Бывший капитан «Спартака»не согласен с теми, кто считает, что клуб должен уволить главного тренера

«Думаю, если в последних играх будет потеряно большое количество очков, а в этом году осталось три игры, то не исключен такой вариант. Но еще раз говорю, для меня, пускай Абаскаль работает. Хоть со мной многие друзья и не согласны.

От меня это странно слышать? Допустим, взять игру с "Ростовом", довольно неплохо. Видно, что получается. Видно, что хочет тренер. Но все говорят, что у "Спартака" нет результата, и его (Абаскаля) надо убирать.

Понимаете, есть результат, а есть игра. Для "Спартака" всегда важен результат, но если команда будет плохо выглядеть, то не знаю, как это будет сочетаться с результатом», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.