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    Shakhtar Donetsk U19 — Polissya Zhytomyr U19 смотреть онлайн

    23.11.2023 в 17:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Shakhtar Donetsk U19 — Polissya Zhytomyr U19

    Футбол Премьер-лига (Украина)
    В 17:00 23.11.2023 Shakhtar Donetsk U19 и Polissya Zhytomyr U19 начнут матч в украинской Премьер-лиге.

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    Shakhtar Donetsk U19 — Polissya Zhytomyr U19

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