Невилл назвал идеального тренера для «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл признался, что его впечатляет работа Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».

«Клопп работает с бюджетом, который намного меньше, чем у Гвардиолы. Пеп — гений, и он будет одним из тех, кого запомнят навсегда.

Но Юрген Клопп потрясающий менеджер. Если бы вы сказали мне привести завтра тренера для "Манчестер Юнайтед", я бы выбрал Клоппа. Но "Ливерпуль", возможно, никогда не позволит ему уйти», — приводит слова Невилла Football365.

Напомним, «МЮ» с лета 2022 года возглавляет нидерландец Эрик тен Хаг.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 12 туров. В Лиге чемпионов «красные дьяволы» находятся на последней строчке в своей группе по итогам четырех туров.