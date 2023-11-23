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    Невилл назвал идеального тренера для «МЮ»

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл признался, что его впечатляет работа Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».

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    «Клопп работает с бюджетом, который намного меньше, чем у Гвардиолы. Пеп — гений, и он будет одним из тех, кого запомнят навсегда.

    Но Юрген Клопп потрясающий менеджер. Если бы вы сказали мне привести завтра тренера для "Манчестер Юнайтед", я бы выбрал Клоппа. Но "Ливерпуль", возможно, никогда не позволит ему уйти», — приводит слова Невилла Football365.

    Напомним, «МЮ» с лета 2022 года возглавляет нидерландец Эрик тен Хаг.

    «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 12 туров. В Лиге чемпионов «красные дьяволы» находятся на последней строчке в своей группе по итогам четырех туров.

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