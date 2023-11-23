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    Создание резервной команды «Локомотива» отложено на год

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    Руководство московского «Локомотива» приняло решение пока не создавать резервную команду. Основной причиной стала возможность сейчас молодым футболистам пройти путь от молодежного состава до взрослой команды без промежуточного звена.

    Дмитрий Лоськов
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    Дмитрий Лоськов

    «В последнее время много вопросов задаётся о "возрождении" второй профессиональной команды в структуре ФК "Локомотив". Совет директоров создал рабочую группу, которая проанализировала текущую ситуацию в клубе с точки зрения подготовки резерва для основной команды и целесообразности создания второй. По итогам проведённой работы следует отметить, что в настоящий момент футболисты молодёжной команды имеют возможность пройти путь до основной намного быстрее, минуя промежуточное звено.

    К тренировкам и играм основной команды уже привлекаются футболисты 2005 и 2006 г.р., которые в 2024 году смогут выступать и в Молодёжной лиге. Также было учтено, что на сегодняшний день не решён вопрос с футбольной инфраструктурой для второй команды. Для этого необходимо завершение реконструкции стадиона в Перово, так как "Сапсан Арена" уже несёт максимальную нагрузку (на нём тренируются и играют шесть клубных команд). И, конечно, важен финансовый аспект — создание второй команды потребует существенных затрат.

    С учетом всех факторов на состоявшемся заседании совета директоров клуба было принято решение отложить на год вопрос о создании второй профессиональной команды», — сообщила пресс-служба железнодорожников «Чемпионату».

    Напомним, ранее появилась информация о создании «Локомотивом» резервной команды на следующий сезон. Она должна была взять старт во Второй лиге, а тренировать ее должны были легенды клуба Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

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