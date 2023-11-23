Создание резервной команды «Локомотива» отложено на год

Руководство московскогоприняло решение пока не создавать. Основной причиной стала возможность сейчас молодым футболистам пройти путь от молодежного состава до взрослой команды без промежуточного звена.

«В последнее время много вопросов задаётся о "возрождении" второй профессиональной команды в структуре ФК "Локомотив". Совет директоров создал рабочую группу, которая проанализировала текущую ситуацию в клубе с точки зрения подготовки резерва для основной команды и целесообразности создания второй. По итогам проведённой работы следует отметить, что в настоящий момент футболисты молодёжной команды имеют возможность пройти путь до основной намного быстрее, минуя промежуточное звено.

К тренировкам и играм основной команды уже привлекаются футболисты 2005 и 2006 г.р., которые в 2024 году смогут выступать и в Молодёжной лиге. Также было учтено, что на сегодняшний день не решён вопрос с футбольной инфраструктурой для второй команды. Для этого необходимо завершение реконструкции стадиона в Перово, так как "Сапсан Арена" уже несёт максимальную нагрузку (на нём тренируются и играют шесть клубных команд). И, конечно, важен финансовый аспект — создание второй команды потребует существенных затрат.

С учетом всех факторов на состоявшемся заседании совета директоров клуба было принято решение отложить на год вопрос о создании второй профессиональной команды», — сообщила пресс-служба железнодорожников «Чемпионату».

Напомним, ранее появилась информация о создании «Локомотивом» резервной команды на следующий сезон. Она должна была взять старт во Второй лиге, а тренировать ее должны были легенды клуба Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.