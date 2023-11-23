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    Флуминенсе — Сан-Паулу смотреть онлайн

    23.11.2023 в 03:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Флуминенсе — Сан-Паулу

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 23.11.2023 Флуминенсе и Сан-Паулу начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Флуминенсе — Сан-Паулу

    Последний матч между собой: Сан-Паулу — Флуминенсе 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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